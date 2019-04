“Di Maio è preoccupato per le nostre alleanze in Europa? Basta con ‘sta gente che cerca comunisti, nazisti, marziani e venusiani. I ministri sono pagati per lavorare”. Sono le parole pronunciate a Genova sabato dal leader della Lega, Matteo Salvini, dopo le parole di venerdì di Luigi Di Maio, che aveva espresso preoccupazione per l’intesa dell’alleato di governo con tedeschi dell’Afd.