L’accerchiamento a Fayez Al Sarraj, l’uomo dell’Italia il Libia, non si ferma. Dopo l’appello lanciato da Khalifa Haftar alla presa della capitale con l’avvio della sua “Operazione per liberare Tripoli“, il caos in cui è piombato il Paese nordafricano – che potrebbe avere forti ripercussioni sugli equilibri nel Mediterraneo, a partire dalla questione migranti – sarà al centro oggi di un incontro del Consiglio di sicurezza Onu, chiesto dalla Gran Bretagna, nel quale l’inviato speciale Ghassan Salamè farà il punto sulla situazione.

Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres – che il quale in queste ore è in Libia in vista della Conferenza Nazionale di Ghadames prevista per i giorni 14-16 aprile – è atteso in tarda mattinata a Bengasi per un incontro con il generale, capo del Libyan National Army appoggiato dalla Francia e dalla Russia e fedele al governo di Tobruk. Il numero uno del Palazzo di Vetro, che nella capitale libica ha incontrato ieri mattina il premier del governo di accordo nazionale Fayez Al Serraj, patrocinato dall’Italia, tenterà di convincere il generale a bloccare l’avanzata su Tripoli e ad arrestare un’escalation che rischia di far precipitare il Paese nella guerra civile. La speranza è che Guterres “possa convincere Haftar a ripensare la sua strategia di attacco, che non si rivelerebbe una passeggiata”, con le milizie di Misurata e Zintan ma non solo pronte al confronto sul terreno.

Nelle ultime ore la rivolta è arrivata nei pressi Zawiya, città costiera a 50 km a ovest di Tripoli, tra i principali punti di partenza dei barconi verso l’Italia. Alcuni combattenti leali all’Esercito di Haftar sono stati cacciati da un posto di blocco di cui si erano impossessati qualche ora prima a Sorman, 27 chilometri a ovest dalla capitale. A cacciare i pro Haftar dalla base a seguito di “un breve scontro a fuoco” è stata una milizia di Zawiya, che si trova una ventina di chilometri più a ovest di questo checkpoint. Secondo altre fonti, un altro convoglio armato fedele ad Haftar ha preso posizione a meno di 30 chilometri da Tripoli.

La comunità internazionale muove i primi passi. La Russia, che appoggia apertamente l’uomo forte della Cirenaica, auspica che in Libia non ci sia uno scenario militare e che la crisi possa essere risolta con mezzi politici e diplomatici. “Negli ultimi anni abbiamo fatto tutti gli sforzi possibili a questo fine”, ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, citata dalla Tass.

Il Gran Mufti della Libia, Sadiq Al Ghariani, fa appello a “combattere contro le forze di Haftar”. “Il popolo libico dovrebbe resistere e combattere contro le forze di Haftar a Tripoli per porre fine ai crimini contro l’umanità a Derna e Bengasi”, ha affermato la più alta autorità religiosa del Paese secondo Al Jazeera. “Non è più un segreto che la missione Onu coopera con Haftar”, e l’Unsmil “è stata dispiegata per esacerbare i problemi non per risolverli”.