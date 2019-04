Sono state loro a dare l'allarme ma una volta arrivati i sanitari del 118 non hanno potuto però fare altro che constatare il decesso

Un neonato è morto esser stato sottoposto ad un intervento di circoncisione fatto in casa. È successo a Genova la notte di mercoledì: a dare l’allarme sono state la mamma e la nonna del piccolo, entrambe originarie della Nigeria, che hanno chiamato il 118. Una volta arrivati i sanitari non hanno potuto però fare altro che constatare il decesso del bambino e chiamare la polizia. Le due donne si trovano ora in questura dove sono state interrogate dalla polizia.

Questo è l’ennesimo caso di neonato morto durante un intervento di circoncisione casalingo nel giro di poche settimane: solo il 24 marzo scorso infatti, un altro bambino di cinque mesi era morto per questo motivo a Reggio Emilia.