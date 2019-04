La scorsa settimana opposizioni e maggioranza, alla Camera, non avevano trovato l’accordo sull’emendamento proposto da Laura Boldrini che introduceva, all’interno del ddl codice rosso, il reato per il revenge porn. Così, poco prima dell’intesa, oggi, su un emendamento del M5s che ha messo d’accordo tutti i gruppi parlamentari e che è stato votato all’unanimità, i partiti di minoranza hanno attaccato il Movimento 5 stelle per la narrazione distorta (a loro dire) dopo la scorsa seduta. Da Mariastella Gelmini a Boldrini a Beatrice Lorenzin, le deputate hanno denunciato la presenza, sui social, di offese sessiste non rimosse nei post del M5s. Simone Baldelli, di Forza Italia, ha letto alcuni di questi insulti e poi si è infuriato: “Vi dovete vergognare, siamo stufi di questo odio”. I commenti in questione sono comparsi sulle pagine ufficiali dei politici pentastellati secondo cui le opposizioni, la scorsa settimana, avrebbe bloccato il codice rosso.