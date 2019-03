“Mi farebbe piacere che quando si decidono cose importanti come il decreto sblocca cantieri che permetterà più investimenti e posti di lavoro in Italia o la Via della Seta che permetterà più export, non si provi sempre a graffiare quello che ottiene il Movimento 5 Stelle con una parolina. Questo potrebbe far andare molto meglio il clima nel governo. Ma nulla che attenti alla stabilità del governo”. Così Luigi Di Maio a chi gli domanda se avesse chiesto un chiarimento politico all’alleato di governo e un tagliando al contratto. E sulla cittadinanza a Rami, Di Maio ha spiegato con una battuta di avere “Abbastanza strumenti di persuasione” per convincere Matteo Salvini