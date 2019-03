“Il dibattito sulla legge dell’aborto non esiste e non può esistere nel 2019. Invece di discutere di quella legge, mettiamoci al lavoro per dare aiuti alle famiglie che fanno figli così che un bambino italiano possa avere gli stessi aiuti di un bambino francese o tedesco in Europa. Ovvero i genitori di quei bambini possano essere aiutati con asili nido, baby sitter, sanità e pubblica amministrazione”. Lo afferma il vicepremier Luigi di Maio.