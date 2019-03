Più Europa e Italia in Comune correranno insieme alle elezioni Europee. I leader dei due movimenti, Benedetto Della Vedova e il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, hanno raggiunto un accordo per presentarsi con la stessa lista. “Siamo molto soddisfatti, proponiamo un’alternativa al Partito democratico” ha detto il segretario di +Europa, che ha annunciato contatti con il Partito democratico europeo di Francesco Rutelli e con Volt. Rottura, invece, tra Italia in Comune e Verdi, protagonisti di incontri nelle scorse settimane terminati con un nulla di fatto.