In visita in Russia, il capo di Stato ha detto a Vyacheslav Volodin, il presidente della Duma, che il Libano sta affrontando la "terribile conseguenza economica" della crisi siriana e ha espresso l'auspicio che il Cremlino voglia aiutare Beirut nel rimpatriare i profughi. E ha chiesto un aiuto all'Unione europea: la grave crisi economica in cui versa il Paese dei cedri "potrebbe portare i rifugiati a cercare altre alternative e i Paesi europei sarebbero per loro la prima meta"