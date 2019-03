Nessuna scena di panico o di caos sulla Viking Sky, la nave da crociera in avaria al largo della costa occidentale della Norvegia per un guasto ai motori. I passeggeri hanno atteso per ore l’arrivo dei soccorsi, in condizioni non di certo semplici da vivere, con l’acqua alle caviglie e giubbotti di salvataggio addosso. Dai diversi video pubblicati sui social network però si nota come tutti abbiamo aspettato pazientemente l’evacuazione, senza urlare e senza agitarsi