Bagarre e caos in Aula a Palazzo Madama, poco prima dell’avvio delle votazioni sulle mozioni di sfiducia al ministro per le Infrastrutture, Danilo Toninelli. Protagonisti dello scontro Alberto Airola (M5s) e Francesco Giro (FI). Tutto è partito quando il primo aveva urlato durante l’intervento del senatore forzista Sandro Biasotti le parole ‘bunga bunga‘ associate a Silvio Berlusconi, per replicare al parlamentare ‘azzurro’ che aveva rivendicato come Google associ la parola ‘gaffe’ alle ricerche con il nome del ministro Toninelli. A quel punto è intervenuto Giro, più volte richiamato dalla presidente Casellati. Prima ha urlato ‘cometa di Halley” (con un chiaro riferimento alle intercettazioni sul caso dell’arresto di Marcello De Vito), poi ha fatto il gesto delle manette rivolto ai grillini. Casellati ha così censurato entrambi i senatori.