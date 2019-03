L'avvocato ha risposto alle domande del gip Maria Paolo Tomaselli nel carcere di Regina Coeli. Per l'accusa, veniva aiutato dall'ex M5s e presidente dell'Assemblea capitolina a ottenere consulenze e incarichi per 400mila euro. La sua difesa: "Curavo transazioni e attività che si svolgono di norma nella Pa". Il suo legale annuncia ricorso al Riesame

Il gip lo ha definito il “procuratore politico” dai gruppi imprenditoriali, ma lui nega ogni accusa: “Nessuna tangente, ho percepito solo compensi per attività professionali”, si difende Camillo Mezzacapo davanti al giudice Maria Paolo Tomaselli nel corso dell’interrogatorio di garanzia nel carcere di Regina Coeli. Per l’accusa, l’avvocato Mezzacapo veniva aiutato dall’ormai ex presidente dell’Assemblea capitolina, Marcello De Vito, arrestato per corruzione, a ottenere incarichi e consulenze dagli imprenditori che volevano portare avanti progetti urbanistici, per circa 400mila euro tra soldi erogati e promessi, le tangenti di cui parla appunto il gip di Roma nell’ordinanza di custodia cautelare. Mezzacapo, anche lui arrestato per corruzione nell’ambito di uno dei filoni dell’inchiesta sul nuovo stadio, parla invece di “un’attività di natura professionale” e sostiene che “non ci sono mai state sovrapposizioni con il ruolo politico di Marcello De Vito”.

A riferire le sue parole è il legale Francesco Petrelli che ha annunciato anche il ricorso al Tribunale del Riesame “per chiedere la scarcerazione”. Secondo quanto riportato dall’avvocato, Mezzacapo ha spiegato il gip che “curavo transazioni e attività che si svolgono di norma nella pubblica amministrazione”. “La Mdl srl non è una società cassaforte e non è in alcun modo riconducibile a De Vito”, ha aggiunto Mezzacapo. La società Mdl è considerata dal gip la “cassaforte della corruzione”, il conto su cui venivano girati i soldi di quelle che per l’accusa sono tangenti mascherate da consulenze.

Nell’ambito dell’operazione coordinata dal procuratore aggiunto Paolo Ielo e dalle pm Barbara Zuin e Luigia Spinelli, sono finiti in carcere Mezzacapo e l’ex M5s De Vito, ai domiciliari Fortunato Pititto, architetto collaboratore del gruppo immobiliare Statuto, e l’imprenditore Gianluca Bardelli, mentre sono indagati Pierluigi e Claudio Toti, responsabili dell’omonima holding, i costruttori Luca Parnasi e Giuseppe Statuto e alcuni prestanome. Secondo la procura, sono tre i gruppi immobiliari coinvolti nella vicenda: quello di Parnasi, per lo stadio e un progetto legato alla ex Fiera di Roma, quello dei Toti che avrebbero pagato per ottenere l’ok alla riqualificazione degli ex mercati generali all’Ostiense. Infine quello di Statuto per un piano legato alla ex stazione di Trastevere.