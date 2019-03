Dopo l’intervento di Matteo Salvini, in Senato, prima del voto sul processo per il caso Diciotti, ha preso la parola il relatore di minoranza, Pietro Grasso: “Per il ministro c’è stato solo un morto in mare dall’inizio dell’anno? Falso, la traversata non è mai stata così pericolosa”. Grasso ha citato dati e leggi per confutare, dal suo punto di vista, la difesa del leader della Lega e la relazione di maggioranza della Giunta per le immunità, guidata da Maurizio Gasparri.