Il voto invece è previsto per le 13. L'assemblea si deve esprimere sul testo del presidente della giunta per le autorizzazioni Maurizio Gasparri, che chiede di negare il processo. La relazione del senatore di Forza Italia è passata grazie al voto decisivo del Movimento 5 stelle, che per decidere si è affidato a una consultazione online tra gli iscritti. La senatrice dissidente Nugnes ha annunciato il suo voto a favore del processo

È il giorno del voto del Senato sull’autorizzazione a procedere per il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Sul leader della Lega pende una richiesta di rinvio a giudizio inviata dal tribunale dei ministri sul caso della nave Diciotti. Il vicepresidente del Consiglio è in Aula ha preso la parola intorno alle 11: “Per andare a processo dovrei mentire a questo Senato agli italiani, dovrei dire che non ho fatto l’interesse pubblico”, ha detto Salvini, parlando dai banchi della Lega. Dopo il suo intervento, Salvini si è spostato tra i banchi del governo dove non ci sono ministri del Movimento 5 stelle, a parte Riccardo Fraccaro.

Il voto è previsto per le 13, ma senza proclamazione immediata del risultato: l’esito sarà proclamato alle 19. Nell’arco del pomeriggio sarà possibile, infatti, per i senatori che non abbiano partecipato alla votazione, esprimere il voto, palese, ai senatori segretari. L’assemblea si deve esprimere sul testo del presidente della giunta per le autorizzazioni Maurizio Gasparri, che chiede di negare il processo. La relazione del senatore di Forza Italia è passata grazie al voto decisivo del Movimento 5 stelle, che per decidere si è affidato a una consultazione online tra gli iscritti.

L’accusa, come noto, è sequestro di persona aggravato per non aver concesso lo sbarco di 137 migranti (diversi anche minori) dopo averli tenuti sul pattugliatore della Marina militare per dieci giorni. In Aula, oltre a Salvini, ci sono i ministri leghisti Gian Marco Centinaio e Giulia Bongiorno, mentre il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è atteso per mezzogiorno: il premier aveva scritto al tribunale dei ministri – insieme ai ministri Luigi Di Maio e Danilo Toninelli – per assumersi la corresponsabilità delle decisioni di Salvini. I tre esponenti del governo sono finiti a loro volta indagati per la Diciotti: per loro la procura di Catania ha chiesto l’archiviazione. Un nuovo caso Salvini esteso questa volta all’intero governo.

Tra i membri della giunta tra gli altri ci sono, oltre a Gasparri, i senatori Gregorio De Falco, Pietro Grasso e Francesco Urraro. La senatrice M5s Paola Nugnes ha già annunciato il voto a favore del processo quindi contro la linea del gruppo dei Cinquestelle. Il capogruppo Stefano Patuanelli ha già annunciato che chi voterà a favore del processo verrà deferito ai probiviri del Movimento.

CRONACA ORA PER ORA

12.00 – De Falco: “Votate da uomini liberi”

“Voglio fare un appello, non posso non fare un vero e proprio appello ai colleghi del M5s. In questo caso si tratta di un odioso privilegio svincolato da qualsiasi criterio obiettivo: spero che vogliano votare da donne e uomini liberi”. Lo dice l’ex senatore M5S Gregorio De Falco rivolgendosi in Aula al Senato agli ex colleghi di partito M5s in conclusione del suo intervento in veste di relatore di minoranza sul caso Diciotti.

11.42 – Gasparri: “Non ci sono interessi personali”

“Non ci sono interessi personali, non ci sono interessi partitici perché il presidente del Consiglio ha condiviso l’azione del ministro Salvini, ci sono evidenti legami con la questione sicurezza ed è stato considerato il bilanciamento tra tutela della sicurezza e diritti che sono stati compressi e non annullati”. Lo ha detto in Aula al Senato Maurizio Gasparri, presidente per della Giunta per le immunità parlamentari intervendo sul caso Diciotti.

11.40 – Salvini: “Non so dire bugie”

“La procura di Catania, in conformità con il tribunale dei ministri, ha chiesto l’autorizzazione a procedere nei miei confronti trasmettendo gli atti relativi. Sottolineo che non sono stato io a sollecitare la trasmissione degli atti, forse qualcuno non ha capito che, per andare a processo, dovrei mentire. A questo Senato e agli italiani dovrei dire che non ho fatto l’interesse pubblico del mio Paese e a me dire le bugie viene poco e viene male, soprattutto in un’Aula ….è un mio limite, perdonatemi”. L’ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini intervenendo al Senato sul caso Diciotti e sull’autorizzazione a procedere nei suoi confronti.

11.34 – Salvini: “Rischio infiltrati terroristi”

Non va sottovalutata la possibilità che i flussi migratori siano veicolo per l’arrivo di soggetti infiltrati a scopo di azioni violente”.

11.20 – Salvini si commuove: “Grazie a Dio e agli italiani”

“Amo l’Italia e miei figli e il mio lavoro, mi ritengo un ragazzo fortunato, ringrazio il buon Dio e gli italiani”, ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini fermandosi un attimo, per commozione, nel suo intervento al Senato sul caso Diciotti. Poi ha ripreso: “Ringrazio il buon Dio e gli italiani per l’onore di poter difendere con il mio lavoro che penso di svolgere con onestà, buon senso, coraggio. Comunque votiate vi ringrazio, siate certi che continuerò il lavoro senza nessuna paura, sennò farei un altro mestiere”.

11.15 – Salvini: “Governo coerente con interessi del Paese”

La decisione sulla Diciotti “è stata una iniziativa del governo coerente con gli interessi pubblici del Paese”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, intervenendo nell’aula del Senato che sta per votare sull’autorizzazione a procedere per il caso Diciotti.

11.13 – Salvini: “Mai complici di traffici di armi e droga”

“Chi sta collaborando allo stroncare il traffico di esseri umani sta dando una mano a chi combatte il business dell’immigrazione clandestina. Io e il governo a cui mi onoro di appartenere non saremo mai complici dei trafficanti di droga e di armi”. Lo ha detto in Aula al Senato il ministro dell’Interno Matteo Salvini intervenendo sul caso Diciotti.

11.12 – Salvini: “Grazie al M5s, le cose si fanno in due”

“Il governo ha sviluppato misure e azioni per la lotta al contrasto dell’immigrazione clandestina e ringrazio i colleghi 5 Stelle perché le cose si fanno in due, evidentemente”. L’ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini intervenendo al Senato sul caso Diciotti e sull’autorizzazione a procedere nei suoi confronti.

11.12 – Salvini: “Invece dei porti qualcuno voleva i cimiteri aperti”

“Meno partenze, meno sbarchi e meno morti con noi: qualcuno invece dei porti voleva i cimiteri aperti”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, intervenendo nell’aula del Senato che sta per votare sull’autorizzazione a procedere per il caso Diciotti.

11.08 – Salvini: “Non lascerò morire in mare una sola persona”

“Non sarò mai il ministro che lascia morire una sola persona nel Mare Mediterraneo senza muovere un dito”. Lo ha detto in Aula al Senato il ministro dell’Interno Matteo Salvini.

11.06 – Salvini: “Caso Diciotti simile a quello della Ionio”

“Si legge nella ricostruzione del tribunale che il dirottamento, si parla addirittura di dirottamento imposto dai maltesi, ha comportato un allungamento della traversata invece di 50 miglia e non 100. E ogni riferimento alla vicenda della nave Mare Jonio mettendo a rischio le persone, è esattamente la fattispecie simile”. L’ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini intervenendo al Senato sul caso Diciotti e sull’autorizzazione a procedere nei suoi confronti.

11.01 – Salvini: “Per andare a processo dovrei mentire”

“Per andare a processo dovrei mentire a questo Senato agli italiani, dovrei dire che non ho fatto l’interesse pubblico”. Lo ha detto in Aula al Senato il ministro dell’interno Matteo Salvini intervenendo sul caso Diciotti.

10.57 – Salvini: “Scusate se leggo ma sono emozionato”

“Scusate, non mi emoziono quando parlo ma quando c’è di mezzo un reato e di solito vado a braccio ma… in questo caso me lo sono scritto perché se mi si accusa che, col mio lavoro ho fatto privatamente qualcosa che ho fatto e farò per difendere la sicurezza del Paese e dei miei figli, allora perdonate, un pò di emoziono”. L’ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini intervenendo al Senato sul caso Diciotti e sull’autorizzazione a procedere nei suoi confronti.

10.56 – Salvini: “Mai pensato di intervenire su sequestro”

Ha iniziato a parlare in Aula al Senato Matteo Salvini. Il ministro parla dai banchi del Senato e non da quelli del governo perché l’autorizzazione a procedere viene chiesta nella sua qualità di senatore. Al suo fianco tra l’altro c’è un altro ministro, Gianmarco Centinaio. “Non avrei mai pensato di intervenite per sequestro di persona ma lo faccio tranquillo e sereno e ritengo mio privilegio raccontarvi quello che è successo” ha detto Salvini.

10.41 – Urraro (M5s): “Salvini ha agito per interesse pubblico”

Guardando l’agenda di quei giorni appare chiaro che l’azione del ministro Salvini è stata volta a salvaguardia del preminente interesse pubblico”. Così Francesco Urraro, senatore del M5S e membro della Giunta per le Immunità di Palazzo Madama, intervenendo in Aula. “La nave Diciotti poteva – assicura il Cinque Stelle – considerarsi luogo sicuro”.

10.33 – Mirabelli (Pd): “Salvini si faccia giudicare”

“Non si sottragga, deve essere la magistratura a decidere, non si nasconda dietro a ‘il popolo sta con mè, si faccia giudicare e verifichiamo se sono stati commessi reati in quella vicenda”. Così il senatore del Pd, Franco Mirabelli, rivolto a Salvini, parlando in Aula al Senato. “E’ facile accanirsi su qualche disperato – aggiunge – ma ci sono sei mila persone che sono entrati con gli sbarchi ‘fantasma’, ci sono quattro mila chilometri di costa nel nostro Paese”.

10.31 – Meloni: “Surreale che un pezzo di maggioranza voti contro Salvini”

“È assolutamente surreale che un pezzo significativo della maggioranza di governo prenda in considerazione l’ipotesi di votare contro il ministro Salvini”. Lo ha detto il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, intervistata a Rtl 102.5.

10.25 – Casini voterà contro il processo a Salvini

Il senatore del centrosinistra, eletto grazie al Pd, Pierferdinando Casini voterà contro il processo a Salvini. Lo ha annunciato in Aula al Senato. “Qui si tratta di difendere l’autonomia e la discrezionalità della politica e di difendere il principio che l’opposizione al governo è affidata al Parlamento e alle scelte dei cittadini e non al potere di supplenza dei giudici”.

9.59 – Perosino: “Proposta Gasparri ineccepibile”

“La proposta del relatore Gasparri, dal punto di vista giuridico, è a mio avviso ineccepibile”. Lo ha dichiarato il senatore di Forza Italia Marco Perosino nel corso del dibattito sul caso Diciotti a palazzo Madama. “Nel 2019, – ha detto tra l’altro – e in parte del 2018, applicando la politica del Governo ci sono stati meno sbarchi, con un calo drastico impressionante del 90 per cento e, quindi, meno morti. Sono iniziate le espulsioni in numero significativo. Sono stati sgomberati dei campi che sono strutture di violenza e di sporcizia di ogni genere. Noi siamo all’opposizione, ma dove si può si devono raccontare le cose come stanno”.

8.45 – Nugnes (M5s): “Voterò a favore del processo”

“Dopo 8 mesi si rischia di non notare più le differenze fra la Lega e il Movimento 5 Stelle”. E’ l’accusa di Paola Nugnes, senatrice grillina capofila dei dissidenti a Palazzo Madama, che spiega al Corriere della Sera come “il Movimento si è ‘salvinizzato'”. E, a proposito dell’autorizzazione a procedere nei confronti del vicepremier Salvini, aggiunge che voterà “a favore del processo. Ma il governo si è schierato con Salvini. Tradotto: si è seduto al fianco di Visegrád”.