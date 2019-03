Tornano in azione i gilet gialli e tentano di mettere sotto scacco Parigi, la protesta degli attivisti degenera per l’azione dei black bloc. Nel 18esimo sabato di manifestazioni contro le politiche del governo Macron si registrano contri sin dalla mattina sugli Champs-Elyseés: dopo le ultime settimane di calma e di cortei con numeri ridotti, la situazione si ripropone critica forse come non mai. Nel primo pomeriggio si registravano già 64 persone arrestate dalla polizia, mentre a Parigi continuano ad arrivare centinaia di manifestanti.

Sono ore particolarmente critiche sugli Champs Elysées, nel cuore della capitale, dove sono entrati in azione i black bloc. Addirittura, si apprende, sarebbero stati saccheggiati alcuni negozi. Dalle immagini che circolano sui media transalpini, si vedono i manifestanti cercare di attaccare un camion della gendarmeria, mentre altri provano a rompere le barricate. La polizia ha risposto con lacrimogeni e cannoni d’acqua, mentre dai black bloc vengono lanciati ciottoli e pietre. La protesta non è solo concentrata sui Campi Elisi, ma si estende alle zone limitrofe dove, in alcuni punti, gli attivisti hanno alzato delle barricate. Per arginare la spirale di violenza sono stati dispiegati 5.000 agenti.

Quello di oggi era stato annunciato come un appuntamento cruciale dagli attivisti che lo considerano come un “ultimatum a Macron”. Secondo il ministero dell’Interno, la settimana scorsa sono scesi in strada 28.600 manifestanti in Francia, ossia dieci volte meno dei 282.000 del primo giorno di protesta. Per questo la giornata di oggi è stata indicata come una prova di forza, quattro mesi dopo l’esordio in piazza.