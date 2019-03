Un Boeing 737 della Ethiopian Airlines è precipitato domenica mattina tra Addis Abeba e la capitale del Kenya, Nairobi. In tarda mattinata la compagnia ha confermato che le 157 persone a bordo – 149 passeggeri e 8 membri dell’equipaggio – sono morte. In lista tra i passeggeri di 35 nazionalità diverse: 32 Kenya, 18 Canada, 9 Etiopia, 8 Cina, 8 Italia, 8 Usa, 7 Francia, 7 Gran Bretagna, 6 Egitto, 5 Germania, 4 India, 4 Slovacchia, 3 Austria, 3 Russia, 3 Svezia, 2 Spagna, 2 Israele, 2 Marocco, 2 Polonia, 1 Belgio, 1 Gibuti, 1 Indonesia, 1 Irlanda, 1 Mozambico, 1 Norvegia, 1 Ruanda, 1 Arabia Saudita, 1 Sudan, 1 Somalia, 1 Serbia, 1 Togo, 1 Uganda, 1 Yemen, 1 Nepal, 1 Nigeria, 1 passaporto Onu.

La Farnesina ha confermato la presenza di 8 italiani tra le vittime. Nella lista dei passeggeri figura l’assessore ai Beni Culturali della Regione Siciliana Sebastiano Tusa, archeologo di fama internazionale, Sovrintendente del Mare della Regione. Tusa era diretto in Kenya, per un progetto dell’Unesco. Sul volo si trovavano anche tre volontari della onlus Africa Tremila di Bergamo: il presidente Carlo Spini, la moglie Gabriella, e il tesoriere Matteo Ravasio. I primi due abitano ad Arezzo, il terzo, un commercialista residente a Bergamo. I tre “dovevano raggiungere il Sud Sudan”, si legge in una nota del sindaco di Bergamo Giorgio Gori. Tra le vittime, si apprende da fonti locali anche se si attendono ancora conferme ufficiali, figurano Carlo Spini, 75 anni, medico in pensione dall’ospedale di San Sepolcro (Arezzo) e residente a Pistoia, che era in viaggio con la moglie Margherita Viggiani, infermiera.

#EthiopianAirlines says captain of #ET302 informed Air Traffic Control that he was having difficulty and wanted to return to Addis. He was given clearance. 32 Kenyans, 18 Canadians & 9 Ethiopians among the 157 killed pic.twitter.com/kI4r2R0lXY — Larry Madowo (@LarryMadowo) 10 marzo 2019

A bordo dell’aereo vi erano delegati dell’Assemblea dell’Onu per l’Ambiente che si aprirà lunedì a Nairobi. Lo conferma Rose Mwebaza, della Banca africana per lo sviluppo. Non si sa quanti fossero i delegati alla conferenza sul volo.

Tewolde Gebremariam, ceo della Ethiopian Airlines, ha reso noto in una conferenza stampa che il pilota dell’aereo – consegnato all’Etiopia il 15 novembre – si era accorto che il velivolo aveva un problema ed aveva chiesto, ed ottenuto, dai controllori di volo dell’aeroporto di Addis Abeba, da dove era decollato pochi minuti prima, di tornare a terra con un atterraggio di emergenza. “L’aereo aveva avuto una sosta di oltre tre ore a terra dopo essere arrivato dal Sudafrica – ha spiegato ancora il ceo – è arrivato senza problemi ed è stato fatto ripartire senza problemi”.

Gebremariam, riferisce il bollettino numero 3 emesso dalla compagnia aerea etiopica e rilanciato via Twitter, ha sostenuto che “è troppo presto per fare illazioni sulla causa dell’incidente e saranno condotte ulteriori indagini” in “collaborazione con tutte le controparti, inclusi il produttore Boeing, l’Autorità dell’aviazione civile etiopica e altri enti internazionali”. Il comandante dell’aereo, Yared Getachew, aveva accumulato “più di 8.000 ore di volo” con una “lodevole prestazione” ed il suo vice, Ahmed Nur Mahammod, ne aveva 200.

La causa del disastro per il momento non è nota; le immagini e i filmati del luogo dello schianto mostrano campi aperti in cui si vede un grande cratere, in cui sono sparsi piccoli rottami e resti. Ethiopian Airlines, la compagnia di Stato etiope nonché la più grande dell’Africa, ha ricostruito i fatti: il Boeing 737-800MAX è decollato alle 8.38 (le 6.38 italiane) dall’aeroporto internazionale di Addis Abeba, con destinazione Nairobi, e dopo sei minuti ha “perso contatto”. L’arrivo sarebbe stato previsto nella capitale del Kenya alle 10.25 locali, le 8.25 italiane, ma il velivolo è precipitato vicino al villaggio di Tulu Fara, fuori da Bishoftu, una sessantina di chilometri da Addis Abeba.

The Office of the PM, on behalf of the Government and people of Ethiopia, would like to express it’s deepest condolences to the families of those that have lost their loved ones on Ethiopian Airlines Boeing 737 on regular scheduled flight to Nairobi, Kenya this morning. — Office of the Prime Minister – Ethiopia (@PMEthiopia) 10 marzo 2019

La compagnia di Stato etiope ha una buona reputazione per gli standard di sicurezza, sottolinea ancora la Bbc, anche se un altro suo aereo nel 2010 precipitò nel Mediterraneo subito dopo essere partito da Beirut. L’ufficio del primo ministro etiope Abiy Ahmed ha espresso “a nome del governo e del popolo etiope”, le “più sentite condoglianze alle famiglie di coloro che hanno perso i loro cari”. Ancora da chiarire le cause dell’incidente.

“Oggi è un giorno di dolore – scrive su Twitter il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte – Nell’aereo della Ethiopian Airlines precipitato dopo il decollo da Addis Abeba vi erano anche nostri connazionali. Ci stringiamo tutti ai familiari delle vittime rivolgendo loro i nostri partecipi, commossi pensieri”.

“Sono distrutto. E’ una tragedia terribile, alla quale non riesco ancora a credere: rimango ammutolito”, è il messaggio di cordoglio del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.