La Viareggio Cup senza Viareggio. Sarà, infatti, lo stadio Picco di La Spezia la sede principale della 71a edizione dello storico torneo di calcio giovanile, che prenderà il via lunedì 11 marzo con la sfida tra Inter (campione in carica) e i portoghesi dello Sporting Braga alle ore 14. Lo stadio ligure ospiterà, quindi, anche la finale del torneo di mercoledì 27 marzo. Come riferisce La Nazione, la drastica decisione è arrivata a causa della perdurante inagibilità dello Stadio dei Pini di Viareggio, chiuso dallo scorso 30 giugno 2018 per motivi di sicurezza riguardanti, sopratutto, la gradinata e la tribuna. Realizzati dal Comune per ottenere una riapertura temporanea in vista dell’evento, i lavori fin qui sostenuti non hanno però superato l’esame della Commissione di vigilanza della scorsa settimana.

“Viareggio perde una grande occasione. La Viareggio Cup va via e chissà se mai ritornerà nella sua sede naturale”. Si esprime così il presidente della squadra di Hockey CGC Viareggio (società organizzatrice della Viareggio Cup) Alessandro Palagi tramite una nota diffusa sul sito ufficiale della manifestazione. “Ci dispiace osservare – continua – che nonostante l’impegno dell’amministrazione comunale non sia stato possibile trovare una soluzione per non mettere alla porta il torneo giovanile di Viareggio nell’anno in cui ha ottenuto il riconoscimento ufficiale con convenzione firmata con la Presidenza del Consiglio dei Ministri”. “È una decisione – conclude Palagi – che prendiamo ovviamente a malincuore ma non era più procrastinabile anche perché i tempi tecnici incalzano, per poter essere in grado di dare il via alla manifestazione”.

“Avevamo fatto di tutto – commenta invece il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro – per far disputare il torneo a Viareggio e far terminare il campionato di Serie D anche alla squadra locale nell’anno del centenario, evitando di emigrare. Invece ci siamo trovati di fronte a questi problemi che speravamo di risolvere”. Prima di oggi, era successo solo un’altra volta che lo stadio di Viareggio perdesse il suo torneo. Se oggi a sostituirlo sarà la struttura di La Spezia, esattamente sessant’anni fa (nell’edizione del 1959) fu l’Arena Garibaldi di Pisa a prendere il posto del Dei Pini, allora sottoposto a lavori di ampliamento. Riconosciuto come uno dei tornei giovanile più prestigiosi al mondo, la Viareggio Cup (ex Coppa Carnevale) ha visto esibirsi alcuni tra i migliori calciatori italiani e internazionali, come Roberto Baggio, Gabriel Omar Batistuta, Paolo Maldini, Alessandro Costacurta e Dino Zoff.