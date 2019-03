La Guardia Costiera greca, intervenuta dopo aver ricevuto un Sos a tarda notte, ha recuperato 11 persone in mare tra cui due ragazzini, morti durante il trasporto in ospedale

Un barcone di migranti è affondato nella notte al largo dell’isola greca di Samos. La Guardia Costiera greca, intervenuta dopo aver ricevuto un Sos a tarda notte, ha recuperato 11 persone in mare tra cui due ragazzini, morti durante il trasporto in ospedale. Il corpo di un uomo, dato inizialmente per disperso, è stato trovato più tardi sulla spiaggia. A bordo si sarebbero trovate almeno 12 persone. Secondo l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), dall’inizio del 2019 sono oltre 200 le persone morte nel tentativo di attraversare il Mediterraneo e la maggior parte di loro era diretta in Italia.

Foto di archivio