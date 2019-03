Il piccolo di due anni e mezzo era sul carro insieme alla mamma, mentre il padre li stava seguendo a piedi. Dopo l'incidente, avvenuto in via Indipendenza intorno alle 15, la sfilata è stata interrotta

Era a bordo di un carro di Carnevale con la mamma in pieno centro a Bologna, quando è scivolato ed è caduto a terra. Ha sbattuto la testa ed è stato travolto dal mezzo. Il piccolo, di due anni e mezzo, è stato trasportato all’ospedale Maggiore ma, secondo quanto si apprende, è in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto durante la sfilata del ‘Martedì grasso’ in via Indipendenza, poco prima delle 15 e il carro a tema MasterChef era trainato da un trattore. Stava andando verso piazza Nettuno. “Era sul carro insieme alla mamma, quando è caduto dalle ringhiere che lo delimitano”, ha raccontato un testimone. Il padre, invece, pare fosse a piedi.

Sul posto forza dell’ordine e e il personale medico che ha provato a rianimare il bimbo. La sfilata è stata successivamente interrotta. I carabinieri hanno posto sotto sequestro il carro e hanno avviato accertamenti per ricostruire cause e dinamica dell’incidente: stanno ascoltando diversi testimoni e visioneranno anche i filmati di alcune telecamere di sorveglianza lungo la via, che potrebbero avere ripreso il momento della caduta.