Il fondatore della Lega, Umberto Bossi, è stato dimesso dal’ospedale di Varese dove era stato ricoverato il 14 febbraio scorso per un malore in casa. “Migliora, sta molto meglio, e ora si trova presso una struttura cardiologica di Lugano, in Svizzera, dopo aver lasciato l’ospedale di Varese – dice all’AdnKronos Renzo Bossi – Voglio ringraziare a nome della mia famiglia tutta la struttura dell’ospedale di circolo di Varese, dai medici agli infermieri, oltre che la dirigenza, che hanno curato e seguito in queste settimane papà. Ora si trova nel centro svizzero dove è seguito ormai da 15 anni”. Portato in ospedale a Varese con l’elisoccorso, Bossi era stato sottoposto a una serie di esami, dai quali non era emersa la presenza di emorragie.