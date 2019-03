Uno dei bus di tifosi fermato lungo l’autostrada da volanti e camionette, un gruppo di poliziotti in tenuta antisommossa e coi manganelli in mano che sale sul pullman. Le polemiche relative agli scontri nel dopo partita tra Fiorentina e Atalanta non si placano e, anzi, vanno avanti dopo la diffusione di alcuni video da parte dei tifosi bergamaschi. Secondo la Curva Nord Bergamo, i tifosi sarebbero stati picchiati senza motivo, mentre le forze dell’ordine parlano di un assalto dei nerazzurri in cui sono state identificate 130 persone. Sul caso è intervenuto anche il sindaco Giorgio Gori, che ha chiesto al ministro dell’Interno, Matteo Salvini, di fare chiarezza.

