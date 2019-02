“Dopo l’incendio dello scorso dicembre, il Tmb di via Salario va chiuso definitivamente e l’area deve essere subito riqualificata. Non si può più perdere altro tempo”. È quanto afferma Stefano Pedica del Pd che ha partecipato alla manifestazione contro il Tmb organizzata dai cittadini. “Dopo anni di puzza e il maxi incendio, è ora di dire basta – aggiunge Pedica – I cittadini hanno bisogno di vedere atti ufficiali in cui si dica che tutto lo stabilimento chiuderà definitivamente e non verrà più utilizzato per i rifiuti. Devono essere ritirate le autorizzazioni al trattamento, allo stoccaggio e alla trasferenza. L’area deve essere bonificata e non deve diventare una nuova Malagrotta“.