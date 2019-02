“Le Grandi Navi stanno rovinando Venezia“, affermano in molti. “Portano presenze turistiche e dunque lavoro, è giusto che arrivino”, rispondono altri. L’ingombrante presenza delle navi da crociera continua a dividere la città. Da una parte, c’è chi vorrebbe bandirle dal bacino di San Marco, se non proprio dalla Laguna. Dall’altra, chi preferirebbe mantenere la possibilità di attracco in centro. In mezzo, chi confida in uno o l’altro dei progetti alternativi, alcuni dei quali sono stati recentemente presentati al ministero dei Trasporti. In attesa di sapere come evolverà l’annosa vicenda, siamo andati a Venezia per ascoltare le opinioni prevalenti tra gli abitanti. Di Piero Ricca e Alessandro Sarcinelli