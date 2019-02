“Al governo diciamo che se pensate di continuare quest’opera ci troverete per i prossimi trent’anni dove siamo sempre stati”. Dopo la pubblicazione dell’analisi costi benefici, Alberto Perino, storico attivista del movimento No Tav, lancia un messaggio forte e chiaro al governo Lega e M5s. “Adesso servono i fatti – gli fa eco Lele Rizzo ci servono decisioni e servono fatti concreti sul territorio e sul cantiere di Chiomonte”. I militanti No Tav chiedono che “il cantiere venga sgomberato e che si ponga fine alla militarizzazione del territorio” rilanciando l’appuntamento nazionale del 23 marzo per una grande manifestazione nazionale dove scenderanno a Roma tutti i movimenti contro le grandi opere inutili.