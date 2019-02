Prosegue la protesta dei pastori sardi che ormai sta coinvolgendo a macchia di leopardo tutta l’isola. Questa mattina decine di manifestanti sono arrivati a Nuoro dove sono stati accolti dal sindaco e presidente del Consiglio delle Autonomie locali Andrea Soddu, che si è unito alla loro protesta. I pastori hanno rovesciato il latte in piazza, davanti al municipio. “Hanno avuto grande rispetto del comune di Nuoro e hanno voluto portare la loro protesta e il loro dolore qui – ha detto il sindaco – Noi accogliamo con grande rispetto questi lavoratori, ora dobbiamo sederci tutti attorno a un tavolo e con le istituzioni competenti trovare una soluzione perché il lavoro e i prodotti di eccellenza di questa terra non possono essere sottopagati e svalutati in questo modo. Il Comune di Nuoro è al fianco dei pastori, come presidente del Cal e come sindaco della città capoluogo della Barbagia vogliamo che il lavoro e la dignità di queste persone siano messi al centro dell’agenda politica del Paese. Vogliamo una politica attenta a un comparto che coinvolge migliaia di nostri concittadini e merita rispetto”