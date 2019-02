Bisognerà attendere fino al 9 febbraio per vedere scendere il tampone 8 di Ponte Morandi, un impalcato di 36 metri per 18 che da 48 metri di altezza sarà calato fino a terra. Le aziende andranno avanti 24 ore su 24. Quando inizierà l’abbassamento della trave “gerber” non resteranno persone sul Ponte, ma si utilizzeranno dei sistemi telecomandati. Le immagini del cantiere del lato Ovest di Ponte Morandi sono state realizzate da Claudio Maccagno per Omini e Antonio De Lorenzo di Rina

Courtesy Rina e Omini