I fatti contestati a Pasquaretta, la cui casa è stata oggi perquisita dai carabinieri, risalgono a dopo la fine della sua esperienza al fianco della sindaca del capoluogo piemontese, terminata il 5 agosto. I pm ipotizzano anche i reati di traffico di influenze e turbativa d'asta. Negli scorsi mesi era finito sotto accusa anche per peculato e per apertura abusiva di luoghi di spettacolo

Luca Pasquaretta, assistente del viceministro dell’Economia Laura Castelli ed ex portavoce di Chiara Appendino, è indagato a Torino per estorsione, traffico di influenze illecite e turbativa d’asta. I fatti contestati a Pasquaretta, la cui casa è stata oggi perquisita dai carabinieri, risalgono a dopo la fine della sua esperienza al fianco della sindaca del capoluogo piemontese, terminata il 5 agosto. Nel pomeriggio, l’assessore al Commercio del Comune di Torino, Alberto Sacco, è stato ascoltato dal pm Gianfranco Colace, che coordina le indagini su Pasquaretta, come persona informata dei fatti.

Giornalista, 41 anni, di origini lucane, l’assistente di Laura Castelli è indagato anche in un procedimento in cui si ipotizza il reato di peculato per una consulenza da 5mila euro svolta per l’edizione del Salone del Libro di Torino del 2017, nonché per apertura abusiva di luoghi di spettacolo e invasione di terreni, in relazione alla sistemazione nel Parco Dora di un maxischermo in occasione della finale di Champions League Juventus-Real Madrid, la stessa sera della tragedia di piazza San Carlo.