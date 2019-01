Il vicepremier e ministro ha contraddetto quello che emerge dalle bozze di decreto in circolazione in questi giorni. Poi ha annunciato che "la pensione minima a 780 euro come quelle di invalidità partiranno tra febbraio e marzo"

Reddito di cittadinanza anche per gli immigrati? “Smentisco. La legge, come abbiamo sempre detto, riguarda coloro che sono cittadini italiani”. In attesa del varo del decreto attuativo con tutti i dettagli sulla misura prevista dalla legge di Bilancio, il vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio in visita ad Alleghe ha contraddetto quello che emerge dalle bozze in circolazione in questi giorni, in base alle quali riceveranno il sussidio anche gli stranieri residenti in Italia da almeno 5 anni o titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo.

Una delle tabelle inserite nelle bozze dettaglia il numero dei beneficiari calcolando che i nuclei di soli stranieri che avrebbero diritto al reddito sono 259mila, ma 62mila (il 24%) saranno esclusi perché “non lungo soggiornanti”: rimarrebbero dunque 197mila le famiglie di stranieri “eleggibili”. Anche nel Documento programmatico di bilancio approvato lo scorso ottobre si legge che il reddito andrà ai “maggiorenni residenti in Italia da almeno 5 anni disoccupati o inoccupati”.

Quanto ai tempi per l’entrata in vigore, stando alle bozze il reddito arriverà a partire da aprile. Il ministro ha detto però che “la pensione minima a 780 euro come quelle di invalidità partiranno tra febbraio e marzo”.