Prima il microfono che non funziona, poi il Pd che rumoreggia dagli spalti. L’inizio dell’informativa del presidente Giuseppe Conte, dopo l’intesa raggiunta con la Commissione Ue e il passo indietro sul rapporto deficit/Pil, non inizia nel migliore dei modi. In particolare, dai banchi dem non mancano le contestazioni. Con la renziana Teresa Bellanova tra le più polemiche. Tanto da essere richiamata pure dalla Casellati con toni forti: “Se lei interviene ancora esce, deve stare zitta”, è il rimprovero che la presidente del Senato Elisabetta Casellati rivolge alla senatrice del Pd, mentre la senatrice dai banchi del suo gruppo alzava la voce contro il premier. Poi partono altre proteste dai banchi dem, ma Conte va avanti