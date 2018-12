C’è l’accordo con l’Ue sulla Manovra dell’Italia. Per ora è solo “tecnico e informale”, come rivelato ieri sera da fonti del ministero dell’Economia, ma oggi sarà passato al vaglio dei commissari durante l’ultima riunione dell’anno del Collegio. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha inviato alla commissione europea una lettera in cui illustra la nuova proposta italiana sulla legge di bilancio e oggi si attende una risposta. Il premier sarà in Aula al Senato alle 12 per riferire al Parlamento, mentre avrebbe annullato un impegno in mattinata al Coni. Stamattina lo spread fra Btp e Bund ha aperto in netto calo. Il differenziale segna 259 contro i 269 di ieri in chiusura di giornata. Il rendimento del decennale scivola a al 2,84%. L’annuncio arrivato nella serata di ier, fatto trapelare prima del tempo da Giovanni Tria, ha creato alcune tensioni con il governo che nelle stesse ore festeggiava l’approvazione del decreto Anticorruzione.

Intanto dal governo arrivano rassicurazioni sui tempi, che a questo punto sono molto stretti. “Mi auguro che entro giovedì si concluda il lavoro della commissione in Senato, poi approderà all’Aula”, ha detto in un’intervista al Corriere della sera il leghista sottosegretario ai Trasporti Armando Siri. “Entro la fine dell’anno, avremo la terza lettura alla Camera. D’altronde, l’impianto della manovra è ormai determinato. E risponde ai due grandi propositi: sostenere la crescita resa difficile dal quadro internazionale e aiutare la coesione sociale di cui c’è tanto bisogno. Quanto, e forse più, dei saldi del bilancio”.

Quindi l’esponente del Carroccio ha difeso l’operato della maggioranza in questi giorni di mediazioni: “Si è cercato di dipingerci come dilettanti. Con lo stop alla procedura si dimostrerebbe quello che è comunque già vero: che abbiamo fatto un lavoro serissimo. Il presidente è stato un efficace mediatore, ha difeso gli interessi del popolo italiano al tavolo dei partner europei e lo ha fatto con grande competenza e convinzione. Ed ha dimostrato sempre grande coerenza rispetto alla cornice degli impegni previsti dal contratto di governo”. E ha concluso: “Tutto il governo, il presidente del Consiglio e i due partiti che sono gli azionisti principali del governo hanno dimostrato di saper trovare una sintesi opportuna senza creare inutili strappi ma senza neppure abdicare ai propositi che ci eravamo dati”.