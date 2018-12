In caso di approvazione, il ddl entrerebbe in vigore dopo che al Senato era stato approvato - questa volta con la fiducia - un maxi emendamento per cancellare la norma "salva peculato" inserita nel primo passaggio della legge a Montecitorio (col voto segreto). "Ci sono i presupposti per approvarla entro il 19 dicembre", ha detto il guardasigilli

Il ddl Anticorruzione sarà votato alla Camera per la sua approvazione definitiva ma senza fiducia. È quanto si apprende da fonti della maggioranza. L’esame è cominciato alle 14.30 con il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità per poi passare al voto degli emendamenti, che in tutto sono 8 di cui 2 con voto segreto. “Si tratta di pochi voti, non ce n’è bisogno“, confermano le stesse fonti. La discussione sulle mozioni presentate al Global Compact invece dovrebbe approdare in aula domani mattina.

“Approvazione entro il 19 dicembre” – In caso di approvazione, il ddl entrerebbe in vigore dopo che al Senato era stato approvato – questa volta con la fiducia – un maxi emendamento per cancellare la norma “salva peculato” inserita nel primo passaggio della legge a Montecitorio (col voto segreto). “Ci sono i presupposti perché venga approvata in via definitiva domani (il 18 dicembre, ndr) o al massimo dopodomani (19 dicembre, ndr)”, ha detto il guardasigilli Alfonso Bonafede dopo aver visto l’anteprima del lungometraggio Il Sole sulla Pelle, il docufilm sulla strage di Viareggio. E “legge Viareggio” è proprio il nome con cui il ministro aveva annunciato la riforma della prescrizione, inserita all’interno del ddl Anticorruzione.

Il dibattito sulla prescrizione – In aula il dibattito tra maggioranza e opposizione si è concentrato proprio sulla prescrizione, che sarà bloccata dopo il primo grado di giudizio. “Approvare oggi il blocco della prescrizione e lasciare a domani la riforma del processo penale che, almeno negli annunci, dovrebbe consentire processi più brevi è il modo migliore per spaventare chiunque abbia intenzione di investire in Italia. E non è certo di questo che al momento ha bisogno il Paese”, ha detto il deputato di Forza Italia, Luca Squeri. Per la verità, l’accordo tra Lega e M5s è proprio quello di prorogare l’entrata in vigore sulla prescrizione al 2020 per fare in modo di varare prima la riforma del processo penale. “La riforma del processo penale per accorciarne la durata la volevamo già fare. Noi lanciamo un messaggio di speranza agli onesti che non si vogliono vedere scavalcare dai disonesti, a chi vuole la meritocrazia. Fare andare avanti le persone che meritano i risultati e non solo quelli che si affidano alle raccomandazioni ed alle mazzette. Questo Paese non si può più permettere la corruzione”, ha spiegato il sottosegretario alla Giustizia. Vittorio Ferraresi. nella replica del governo sul ddl anticorruzione, su cui si è conclusa la discussione generale.