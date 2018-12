“Sui centri per l’impiego andremo verso un sistema misto pubblico-privato. Al centro ci sarà il navigator”. Così il vicepremier Luigi Di Maio a margine di una iniziativa sulle startup a Milano. “È ormai confermato – ha aggiunto – che entrerà nella legge di Bilancio e lo firmerò come ministro del Lavoro il decreto sulle tariffe Inail che abbasserà del 30% alle imprese il costo del premio Inail: significa che abbassiamo il costo del lavoro per le imprese”