Vengono diffuse come milanesi e invece siamo in Sicilia. Tornano virali sul web cinque foto datate 2015 che raffigurano scene d’incredibile incuria cittadina. Mentre due di queste sono provenienti da Milano e raffigurano pochi fogli per terra vicino al Duomo, le altre – quelle per cui è montata l’indignazione social – raffigurano altre località non meglio identificate. L’unica certa è una immagine raffigurante una via nella cittadina di Villabate, all’interno della città metropolitana di Palermo. La fake gallery ha superato le 19mila condivisioni su Facebook.