Era il 2015 quando da dirigente di Ferrovie Nord raccontò alle forze dell'ordine gli sprechi del 'suo' presidente Norberto Achille: per questo pagò un prezzo alto in azienda, salvo prendersi la sua rivincita con l'approvazione della legge sul whistleblowing proprio sulla base della sua esperienza. Una volta ricevuta la nomina, è stato lo stesso Franzoso a comunicarla sulla sua pagina Facebook

Federica Santini, Marco Giovanni Piuri, Marika Arena, Dario Della Ragione, Marco Barra Caracciolo e Andrea Franzoso. È questo il nuovo consiglio d’amministrazione della Trenord per il triennio 2018-2020. Oggi l’ufficializzazione delle nomine, con Santini presidente del cda e Marco Giovanni Piuri amministratore delegato. Tra i nomi dei nuovi consiglieri spicca quello di Andrea Franzoso. Nel 2015, da dirigente di Ferrovie Nord, denunciò le spese pazze del suo presidente Norberto Achille: per questo pagò un prezzo alto in azienda, salvo prendersi la sua rivincita con l’approvazione della legge sul whistleblowing proprio sulla base della sua esperienza. Una volta ricevuta la nomina, è stato lo stesso Franzoso a comunicarla sulla sua pagina Facebook.

Ora il cerchio si è chiuso, con la nomina all’interno del cda di Trenord. La notizia del suo incarico era stata già annunciata a settembre scorso. A renderlo noto era stato il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle in Lombardia, Dario Violi: “Andrea Franzoso è un funzionario che ha avuto il coraggio di denunciare le spese illegittime dei dirigenti di un’azienda pubblica, mettendo a rischio la propria carriera e il proprio futuro. Ha scelto di difendere la legalità e il bene pubblico a qualsiasi costo”. A ripercorrere la storia personale di Franzoso era stato, sempre a settembre, il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli in un post su Facebook: “Franzoso è colui che nel 2015 denunciò le malefatte e gli sperperi all’interno di Fnm, sollevando il velo su anni di ruberie – ha scritto – E a seguito del suo gesto coraggioso, l’ex presidente di Ferrovie Nord Milano, Norberto Achille, è stato condannato per peculato e truffa, con l’accusa di aver usato i fondi della società per sé e la sua famiglia. Per aver denunciato tutto questo – ha sottolineato – Franzoso è stato prima relegato al ruolo di passacarte e poi accompagnato alla porta. Per noi invece un uomo così coraggioso, onesto, con spiccata moralità, senso civico e, perché no, la schiena dritta, deve essere premiato, non allontanato“.