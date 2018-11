Nel primo pomeriggio le sirene di allarme antimissile hanno risuonato diverse volte nel Sud di Israele. Una pioggia di razzi, almeno 80, è stata sparata da Gaza in un’offensiva durata oltre 20 minuti. Come si vede nel video, il sistema difensivo Iron Dome li ha intercettati in cielo. Alcuni di essi, tuttavia, hanno raggiunto il suolo e hanno colpito un autobus, provocando quattro feriti, mentre agli abitanti è stato chiesto di restare nei rifugi e nelle aree protette.

Come risposta, i velivoli dell’aviazione israeliana hanno iniziato a bombardare obiettivi terroristici nella Striscia di Gaza. Secondo fonti mediche presenti sul posto, sarebbero stati uccisi almeno tre civili palestinesi e altri tre sarebbero arrivati in ospedale gravemente feriti.

I nuovi scontri sono nati dopo l’offensiva di ieri da parte di un’unità speciale israeliana, che in un blitz nel Sud di Gaza ha ucciso sei miliziani e un comandante locale dell’ala militare di Hamas perdendo, però, un colonnello. “In risposta al crimine di ieri, il comando unificato delle fazioni palestinesi annuncia l’inizio di bombardamenti su insediamenti del nemico” è stato scritto in un comunicato diffuso da Hamas.