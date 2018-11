La scorsa settimana era stato condannato a 19 anni nel maxi processo alla ‘ndrangheta in Emilia Romagna. Destinatario di un ordine di carcerazione, era irreperibile. Francesco Amato si è materializzato questa mattina: verse le 9 si è asserragliato dentro l’ufficio postale di Pieve Modolena, frazione di Reggio Emilia. Armato di coltello da cucina con il manico bianco, ha preso in ostaggio i dipendenti che si trovavano all’interno dell’edificio. “Sono quello condannato a 19 anni in Aemilia, sono le parole rivolte dall’uomo alle persone presenti all’interno dell’ufficio.

“Non collabora” – Secondo quanto si apprende dalle forze dell’ordine, che hanno immediatamente circondato l’edificio e chiuso al traffico le strade limitrofe per ragioni di sicurezza, al momento Amato “non collabora“. All’interno dell’ufficio postale sarebbero presenti 4 o 5 dipendenti, mentre i clienti che si trovavano in posta stamattina sono usciti. Sono in corso le trattative tra le forze dell’ordine e Amato. “Vi ammazzo tutti”, avrebbe detto Amato secondo il quotidiano locale Reggionline. All’esterno della filiale, carabinieri, polizia e il pm Iacopo Berardi, con il procuratore capo Marco Mescolini. Si valuta l’intervento di forze speciali.

Il pentito: “Gli Amato vogliono comandare” – Di Amato aveva parlato nell’ultima udienza del processo il pentito Antonio Valerio. “A Reggio Emilia la famiglia Amato vuole comandare. Va gridato in Aula, tant’è temeraria la famiglia Amato”, ha detto il pentito. “Tutti coloro che hanno commesso dei reati lo hanno percepito molto bene. Nessuno escluso. Donne comprese. Poiché sono le donne il cordone ombelicale di questa associazione. Da quando i mariti, i fratelli e i cognati sono in carcere. Il potere non lo mollano a nessuno i Sarcone e la linea di comando c’è. Dopo Carmine Sarcone, c’è Beppe Sarcone. Gli Amato devono aspettare, altrimenti i Gitani devono sparare se vogliono il comando come abbiamo fatto noi cutresi nel ’90”.