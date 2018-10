Il maltempo che ha investito il nostro Paese in questi giorni non ha risparmiato nemmeno la basilica di San Marco a Venezia. In queste immagini, pubblicate su Facebook dal quotidiano Gente Veneta, l’acqua alta all’interno del battistero. Rovinati i portoni in bronzo, i marmi e il pavimento a mosaico con l’acqua che ha raggiunto i 90 centimetri di altezza.

Video Facebook/Gente Veneta