Le forti piogge che si sono abbattute su tutta l’Italia non hanno risparmiato nemmeno Chioggia, ma un simpatico ragazzo non ha perso la voglia di divertirsi e si è inventato un modo originale per sfruttare l’acqua alta. A bordo di un motoscafo improvvisato e travestito da “Tranformer”, il buontempone si è concesso un po’ di “vasche” in Corso del Popolo tra gli sguardi divertiti dei passanti.