"Per me si tratta di aprire una nuova strada verso il futuro": nel giorno del peggiore risultato degli ultimi 50 anni nella regione di Francoforte, la Cancelliera annuncia che questo è il suo ultimo mandato. E ha anche escluso di assumere in futuro ruoli in Europa

“Come cancelliera ho la responsabilità di tutto, per quello che riesce e per quello che non riesce. Per me si tratta di aprire una strada verso il futuro: ho deciso che al prossimo congresso della Cdu a dicembre ad Amburgo non mi candiderò come presidente della Cdu. Questo governo ha perso credibilità, così non si va avanti”. E ancora: “Questo quarto mandato è il mio ultimo da Cancelliera, nel 2021 non mi presenterò più come candidata. Non mi candiderò neanche al Bundestag e non voglio più ricoprire incarichi politici“. E se dovesse cadere il governo prima di fine mandato per il ritiro della Spd, si ricandiderebbe? “Lo escludo”. Angela Merkel parla chiaro nel giorno dei risultati elettorali in Assia, che hanno segnato un’altra batosta per i partiti della Grosse Koalition dopo il crollo di consensi in Baviera lo scorso 19 ottobre. Un colpo durissimo per la Cdu, che nella regione di Francoforte ha incassato il 11% rispetto al 2013. E annuncia che tra qualche anno uscirà definitivamente dalla scena politica. In Germania come in Europa. Una decisione comunicata oggi ma, spiega lei, maturata durante la pausa estiva. “Come cancelliera e presidente mi assumo la responsabilità” della situazione, ha continuato durante la conferenza stampa. “Se guardo quello che è stato fatto dal governo federale negli ultimi sette mesi, c’è un segnale chiaro che non si può continuare così” e “questo non ha solo a che vedere con la comunicazione, ma con la cultura del lavoro. Voglio lasciare i miei incarichi con dignità, così come li ho svolti“.

Anche se fino ad oggi Merkel aveva sempre affermato che cancelleria e presidenza del partito dovessero essere nella stessa mano, ha espresso la volontà di rimanere alla guida dell’esecutivo. Ai giornalisti ha spiegato anche il perché di quello che sembra un cambio di rotta rispetto alla linea espresso in passato: vede infatti possibile portare avanti la cancelleria “per un periodo limitato”, pur non essendo più alla guida della Cdu, “collaborando con un presidente della Cdu“. Ma se non avesse avuto in mente di non ricandidarsi come cancelliera, non lo avrebbe ritenuto possibile. E ora per i grandi partiti popolari, come Cdu, Csu e Spd, è arrivato il tempo di chiarire “cosa serve alla tenuta del paese e cosa no”. La cancelliera non sceglierà un successore alla presidenza della Cdu quando lascerà la guida del partito: “Accetterò ogni decisione democratica. Sento che questa fase (di ricerca di un nuovo capo della Cdu, ndr) è piena di possibilità ed è molto positiva perché non ce l’avevamo da 18 anni”. Per la presidenza hanno già presentato la candidatura la segretaria generale del partito Annegret Kramp-Karrenbauer, vicina a Merkel, e uno dei detrattori della cancelliera, il ministro della Sanità Jens Spahn.

Il crollo nella regione di Francoforte – In Assia, dove l’affluenza è stata del 67%, la Cdu – stando ai risultati ufficiali diffusi – crolla dal 38,3 del 2013 (allora le elezioni si erano svolte in contemporanea a quelle federali) al 27% dei consensi – il peggior risultato conseguito dal partito della cancelliera Angela Merkel in Assia da oltre 50 anni a questa parte – pur restando il partito più forte. Anche la Spd fa un balzo indietro, di 10,9 punti percentuali, attestandosi sul 19,8%, esattamente come i Verdi, che però raggiungono questo risultato conquistando l’8,7% in più di consensi. La destra populista ed anti-immigrati di Alternativa per la Germania (Alternative fuer Deutschland, Afd) entra per la prima volta nel Landtag di Wiesbaden con il 13,1% dei voti (+ 9% rispetto al 2013) ed è ora rappresentata nei parlamenti di tutti i 16 Land federali tedeschi. I Liberali della Fdp conquistano il 7,5% dei consensi (+ 2,5%) e cresce anche Die Linke, il partito della sinistra, che con il 6,3% (+ 1,1%) conquista il suo miglior risultato di sempre in Assia.

E in Baviera per l’alleato Csu è stato il peggiore risultato dal 1950 – Il voto in Assia segue di due settimane quello in Baviera, il primo colpo inferto dagli elettori all’Unione, con la perdita da parte della Csu della maggioranza assoluta dei voti (37,25): per il partito di Horst Seehofer si è trattato del suo peggior risultato dal 1950. Anche qui, come in Assia, il voto ha fatto registrare il balzo avanti dei Verdi e di Afd. A due settimane da quel giorno proseguono i negoziati di coalizione tra Unione cristianosociale (Csu) e Freie Waehler, la lista civica dei Liberi Elettori con cui la Csu ha scelto di allearsi. Tra le poche indicazioni fornite sull’andamento dei negoziati, ci sono le dichiarazioni rilasciate recentemente dal leader dei Freie Waehler Hubert Aiwanger ad un’emittente radiofonica bavarese. Dal punto di vista contenutistico – malgrado un po’ di stress qua e là – i negoziati sono a grandi linee quasi alla fase finale, ha spiegato. Si tratta di definire i dettagli e parlare di ripartizione di incarichi, ministeriali e non. Aiwanger aspirerebbe alla poltrona di vice del premier cristianosociale Markus Soeder.

I candidati alla successione – Nota come AKK per le sue iniziali, Karrenbauer viene descritta come una politica dallo stile sobrio e poco propensa ai grandi gesti. Cinquantasei anni, ha iniziato la sua carriera politica oltre tre decenni fa come consigliere nella sua cittadina natale, Puettlingen, nel sudovest della Germania, vicino alla frontiera con la Francia. A febbraio, nel frattempo diventata premier della Saar, è stata chiamata da Merkel a ricoprire l’incarico di segretario generale, in pratica il numero due della Cdu. Collabora in modo molto stretto con la cancelliera da anni e a Merkel è spesso paragonata per uno stile misurato ed analitico e per la capacità e tenacità con cui impone le sue idee. Dal 2010 fa parte dell’esecutivo della Cdu ed ha fatto parte della delegazione democristiana che ha negoziato l’accordo per la formazione di una nuova coalizione con i socialdemocratici della Spd.

Il secondo candidato è Jens Spahn: 38 anni, ministro della Sanità nel governo di Berlino. La sua nomina è stata una delle più discusse, in quanto si tratta di una delle voci più critiche nei confronti di Merkel. Esponente dell’ala più conservatrice della Cdu, Spahn ha fatto molto discutere lo scorso anno per la sua proposta di approvare una legge che regolasse l’attività delle moschee e degli imam e per essersi mostrato al fianco del cancelliere austriaco Sebastian Kurz, sostenitore di una politica migratoria diversa da quella sostenuta dalla cancelliera. Originario di Ahaus, nel Nord Reno Westfalia, cattolico, è sposato da dicembre con il suo compagno Daniel Funke, giornalista e direttore della rivista Bunte.

E infine Friedrich Merz: è stato presidente del gruppo parlamentare conservatore tra il 2000 e il 2002. Dal 2009 il 62enne dirige un centro di analisi che ha al centro delle proprie ricerche le relazioni tra Germania e Stati Uniti. Avvocato ed esperto di finanze, ha guidato il gruppo parlamentare fino alla destituzione per mano di Merkel nel 2002, quindi è diventato vicepresidente della fazione parlamentare nel 2004. Originario di una zona montuosa nella parte sudorientale del NordReno Westfalia, nell’ovest del paese, Merz è sposato ed è padre di tre figli. Ha dedicato gran parte della sua vita al settore dell’impresa ed è membro di numerosi consigli di amministrazione, tra cui di IVG Immobilien, di Commerzbank, del Borussia Dortmund e dell’aeroporto Colonia/Bonn.