Per il partito della cancelliera è il peggiore risultato degli ultimi 50 anni nella regione di Francoforte. Pur rinunciando alla candidatura alla presidenza della Cdu a dicembre, Merkel resterebbe alla guida dell’esecutivo fino alla fine della legislatura. Dopo lascerà il Bundestag. E ha anche escluso di assumere in futuro ruoli in Europa

Le previsioni della vigilia erano giuste. I due partiti della Grosse Koalition, Spd e Cdu, crollano nel voto in Assia, che vede il balzo in avanti di Verdi e dell’ultradestra di Afd. Un’altra sconfitta elettorale per il partito Angela Merkel – giù di 11 punti percentuali rispetto al 2013 – che arriva dopo la batosta dell’alleato Csu in Baviera e che spinge la cancelliera a decidere di non ricandidarsi alla guida dei cristiano-democratici e ad annunciare l’uscita dal Bundestag dopo la fine della legislatura – che dura 4 anni – nel 2021. Quindi niente quinto mandato da Cancelliera. Ma nonostante fino ad oggi Merkel avesse sempre affermato che cancelleria e presidenza del partito dovessero essere nella stessa mano, ha espresso la volontà di rimanere alla guida dell’esecutivo. Una decisione che ” è un peccato” per il ministro dell’Interno e leader della Csu Horst Seehofer. Secondo quanto scrive la Dpa citando voci informate, Merkel ha anche escluso di assumere in futuro ruoli in Europa, incluso nella Commissione. E ora si apre la corsa per la successione alla guida della Cdu: i primi a candidarsi sono Anngret Kramp-Karrenbauer, nota anche con l’acronimo Akk, e sostenuta da Merkel che l’ha nominata segretaria generale del partito e il ministro della Sanità nel governo federale di Berlino Jens Spahn, che in passato ha fortemente criticato la linea della Cancelliera.

Il crollo nella regione di Francoforte – In Assia, dove l’affluenza è stata del 67%, la Cdu – stando ai risultati ufficiali diffusi – crolla dal 38,3 del 2013 (allora le elezioni si erano svolte in contemporanea a quelle federali) al 27% dei consensi – il peggior risultato conseguito dal partito della cancelliera Angela Merkel in Assia da oltre 50 anni a questa parte – pur restando il partito più forte. Anche la Spd fa un balzo indietro, di 10,9 punti percentuali, attestandosi sul 19,8%, esattamente come i Verdi, che però raggiungono questo risultato conquistando l’8,7% in più di consensi. La destra populista ed anti-immigrati di Alternativa per la Germania (Alternative fuer Deutschland, Afd) entra per la prima volta nel Landtag di Wiesbaden con il 13,1% dei voti (+ 9% rispetto al 2013) ed è ora rappresentata nei parlamenti di tutti i 16 Land federali tedeschi. I Liberali della Fdp conquistano il 7,5% dei consensi (+ 2,5%) e cresce anche Die Linke, il partito della sinistra, che con il 6,3% (+ 1,1%) conquista il suo miglior risultato di sempre in Assia.

E in Baviera per l’alleato Csu è stato il peggiore risultato dal 1950 – Il voto in Assia segue di due settimane quello in Baviera, il primo colpo inferto dagli elettori all’Unione, con la perdita da parte della Csu della maggioranza assoluta dei voti (37,25): per il partito di Horst Seehofer si è trattato del suo peggior risultato dal 1950. Anche qui, come in Assia, il voto ha fatto registrare il balzo avanti dei Verdi e di Afd. A due settimane da quel giorno proseguono i negoziati di coalizione tra Unione cristianosociale (Csu) e Freie Waehler, la lista civica dei Liberi Elettori con cui la Csu ha scelto di allearsi. Tra le poche indicazioni fornite sull’andamento dei negoziati, ci sono le dichiarazioni rilasciate recentemente dal leader dei Freie Waehler Hubert Aiwanger ad un’emittente radiofonica bavarese. Dal punto di vista contenutistico – malgrado un po’ di stress qua e là – i negoziati sono a grandi linee quasi alla fase finale, ha spiegato. Si tratta di definire i dettagli e parlare di ripartizione di incarichi, ministeriali e non. Aiwanger aspirerebbe alla poltrona di vice del premier cristianosociale Markus Soeder.