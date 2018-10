infiltrazione mafiosa nei cantieri per la ricostruzione del ponte a Genova? Possibile, serve vigilare. Ma ritengo che non sia una buona ragione per non ricostruire o rallentare le opere”. A rivendicarlo è il presidente della regione Liguria Giovanni Toti, nel corso di una conferenza alla sede della stampa estera a Roma, dopo la denuncia del presidente dell’Anac Raffaele Cantone, secondo cui “Rischionei cantieri per la ricostruzione del ponte a Genova? Possibile, serve vigilare. Ma ritengo che non sia una buona ragione per non ricostruire o rallentare le opere”. A rivendicarlo è il presidente della regione Liguria, nel corso di una conferenza alla sede della stampa estera a Roma, dopo la denuncia del presidente dell’Anac, secondo cui c’è nel decreto una lacuna – la deroga al codice Antimafia – che può comportare un rischio infiltrazione

Toti però minimizza: “Il cantiere non avrà molti subappaltatori, si tratta di un cantiere sofisticato, non è movimentazione terra. In franchezza, credo che al commissario per la ricostruzione Bucci siano stati affidati poteri equilibrati“. E ancora, rispetto alle tempistiche: “Credo che un tempo ragionevole per completare la ricostruzione del ponte sia entro il 2019, come ha detto Conte. Altrimenti, se non lo fosse, qualcosa sarà stato sbagliato”.