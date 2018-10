“Faccio una premessa, io questo caso l’ho appreso dalla stampa, la senatrice Taverna mai si è permessa di chiamare l’amministrazione o me, e lo sottolineo. Sicuramente gli uffici faranno tutte le indagini e si seguirà la legge esattamente come per tutte le altre persone”. Così la sindaca di Roma Virginia Raggi interpellata su un eventuale sfratto per la madre della senatrice Paola Taverna. Il caso è stato sollevato oggi da la Repubblica: il quotidiano ha raccontato che l’anziana madre della senatrice a 5 Stelle vive in una casa popolare a Roma ma, secondo gli uffici del Campidoglio, senza averne più diritto