“Il reddito di cittadinanza è una politica necessaria”. Lo ha detto l’ex sindacalista e presidente della Camera, Fausto Bertinotti, in un’intervista realizzata da Augusto Cantelmi per il programma TGtg su Tv2000.

“Se il sistema – ha aggiunto Bertinotti – è incapace di affrontare il problema della disoccupazione giovanile con una controriforma del lavoro in cui tutti i lavori sono tendenzialmente poveri e precari è evidente che si deve pensare ad un intervento pubblico in qualche modo sussidiario”.

“Sono preoccupato – ha aggiunto Bertinotti commentando il clima politico e il governo giallo-verde – come lo sono tutti, perché al di là del giudizio sull’esecutivo c’è una crisi sociale drammatica che non si può non vedere. Una crisi sociale che spezza la solidarietà, i legami, le relazioni”.

“Il versante immigrazione-sicurezza – ha proseguito Bertinotti a Tv2000 – è davvero il peggio che si possa immaginare. La vicenda di Riace dà la dimensione del clima del Paese. Sembra che ci si stia ritraendo da quell’impegno morale ed etico che è fondamentale di qualsiasi comunità cioè quello dell’accoglienza”.