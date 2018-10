“Il reddito di cittadinanza? Un’iniziativa di sinistra che doveva fare la sinistra. Non poteva farla il Pd, che ha votato per l’articolo 81 che ha introdotto il pareggio di bilancio nella Costituzione”. Così l’attore Ivano Marescotti al Festival dei saperi pubblici a Bologna. E sulla vicenda di Mimmo Lucano, il sindaco di Riace agli arresti per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: “È una vergogna. È necessaria la disobbedienza civile”. E aggiunge: “Sarebbe necessaria la rivoluzione, ma oggi non è tempo di rivoluzione. Ma non è neanche tempo di sposare definitivamente il potere capitalistico finanziario”.