Un fuori programma alla conferenza dei Tory a Birmingham sta facendo il giro della rete in Cina. Alla convention dei conservatori si parlava di Hong Kong e all’inviata della tv cinese non è piaciuta la piega assunta dal dibattito, sentendosi chiamata in causa ha iniziato ad inveire contro i detrattori. Ma non si è limitata a parlare, ha anche menato le mani contro un volontario del servizio d’ordine. La donna è stata arrestata e rilasciata a distanza di un giorno