“Tutto il caos dei mercati nasce dal reddito di cittadinanza che ancora non si sa cosa sia. Le varie ipotesi di flat tax e quota cento sono state studiate con diverse declinazioni invece l’elemento che manca di capire è in cosa consiste il reddito di cittadinanza: la platea, quale sarà il meccanismo“. E’ quanto afferma il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari uscendo da Palazzo Chigi assieme al suo omologo al Senato Massimiliano Romeo. Nella sede del governo i capigruppo sono stati ricevuti dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Una dichiarazione che sembrava una miccia sotto al tavolo di confronto dentro il governo e tra il governo e l’Unione Europea nei giorni in cui l’Italia è sotto strettissima osservazione anche e soprattutto dei mercati finanziari. E infatti nel giro di pochi minuti Molinari si precipita a correggere la sua frase: “Mai detto che il caos dei mercati è causato dal reddito di cittadinanza. Il senso della mia dichiarazione è l’esatto contrario. I mercati non hanno motivo di agitazione ancor prima di capire che misure faremo. Il reddito di cittadinanza, la flat tax e la riforma delle pensioni fanno parte del nostro programma politico di governo che vogliamo realizzare”.

“Si parla anche – ha aggiunto Romeo – di riforma dei centri dell’impiego, sono meccanismi che ancora non conosciamo. L’unica cosa certa è che sembra non sia una misura assistenzialista. Dubito che per trovare le coperture ci saranno tagli alla sanità. Su questo ha ragione Di Maio quando dice che a volte si fa terrorismo mediatico”. Tra i temi al centro del colloquio, proprio la manovra finanziaria. L’incontro – viene spiegato da fonti di governo – era già in programma “a prescindere dalla legge di bilancio”. Conte, che ha già incontrato i capigruppo del M5s, prossimamente vedrà anche gli esponenti delle opposizioni.

In mattinata aveva parlato il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio: “Se qualcuno sta sperando di far tornare indietro il Governo sui numeri della manovra attraverso lo spread sappia che “noi non torneremo indietro di un millimetro”. “Se necessario – aveva detto parlando a Rtl 102.5 – spiegheremo questa manovra nelle piazze” per far conoscere le misure adottate per la crescita dell’economia. Il governo su questo “è compatto” ha poi aggiunto Di Maio.