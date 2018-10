"Se necessario spiegheremo questa manovra nelle piazze" per far conoscere le misure adottate per la crescita, ha argomentato il vicepremier ospite della alla trasmissione "Non stop News" su Rtl 102.5. "Stiamo mettendo a punto la nota di aggiornamento al Def per mandarla domani alle Camere", ha aggiunto

“Non c’è nessun complotto da parte dei membri della Commissione, ma è assodato che sperano che questo governo cada“. Il giorno dopo la convulsa giornata di ieri sui mercati e nella riunione dell’Eurogruppo, Luigi Di Maio sceglie la via del dialogo ma non rinuncia a lanciare un messaggio alle istituzioni comunitarie: “Noi non torneremo indietro di un millimetro”.

“Se necessario spiegheremo questa manovra nelle piazze” per far conoscere le misure adottate per la crescita dell’economia, ha argomentato il vicepremier e ministro del Lavoro ospite della alla trasmissione Non stop News su Rtl 102.5. Il governo su questo, assicura, “è compatto”. Nel frattempo la nota di aggiornamento al Def, che prevede che il deficit salga al 2,4%, continua il proprio iter: il governo ha rispettato l’impegno di aggiornarlo entro la data prevista e il fatto che il testo ancora non ci sia “vuole dire che la stiamo mettendo a punto per mandarla alle Camere domani“.

Intanto anche oggi la giornata è cominciata all’insegna della crescita dello spread, dopo quella già molto difficile di lunedì. Se ieri aveva attaccato il commissario Ue agli Affari economici Pierre Moscovici accusandolo di fare “terrorismo sui mercati“, oggi il vicepremier M5s utilizza toni più pacati: “Non c’è nessun complotto da parte della Commissione Ue” i cui esponenti rappresentano partiti e leader politici, da Macron alla Merkel, da Renzi a Gentiloni, ma è “assodato che sperano questo governo cada”. La questione è che non “devono dare colpi bassi”, ha proseguito Di Maio, che non ha rinunciato a tornare sull’avvertimento rivolto da Jean-Claude Juncker all’Italia da Friburgo (“Con l’Italia bisogna essere critici per evitare una nuova Grecia”): “gli interventi di Juncker e altri commissari europei sono avvenuti “quando lo spread si era abbassato“.

Assai meno concilianti i toni utilizzati dall’altro vicepremier del governo M5s-Lega: “Le parole e le minacce di Juncker e di altri burocrati europei continuano a far salire lo spread – è l’interrogativa retorica utilizzata dal ministro dell’Interno Matteo Salvini – con l’obiettivo di attaccare il governo e l’economia italiane? Siamo pronti a chiedere i danni a chi vuole il male dell’Italia”.

Sul tema della crescita il vicepremier del Movimento 5 Stelle è tornato a difendere la manovra: “Spero di sì“, ha risposto a chi chiedeva se ritenesse possibile un aumento del Pil del 2% il prossimo anno grazie alle misure adottate a sostegno della crescita. Se l’Italia ci crede, ha avvertito il leader del M5S, “possiamo fare molto di più“.

Al di qua delle Alpi resta ancora aperto il fronte con i cosiddetti tecnici. “Ho visto il Ragioniere generale dello Stato Franco una sola volta nella vita, non posso dire che è il mio migliore amico – ha detto Di Maio tornando sulle polemiche della scorsa settimana – So solo che tutto va controllato dal vaglio politico per riappropriarci del potere democratico sul potere tecnocratico”. “Il Ragioniere generale deve preparare la Nota di aggiornamento al Def su impulso dei politici. Per questo noi in queste ore stiamo rileggendo tutto quello che è stato scritto; dopo quella è la Nota – ha spiegato il vice premier – Il tema è, ed è sbagliato, il fatto che si affidi solo ai tecnici la redazione delle misure, prima si è fatto così e anche loro erano abituati così”.