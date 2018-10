Il sottosegretario alla Difesa del M5s, Angelo Tofalo, ha postato un video su Facebook in cui parla dell’operazione “Strade sicure“. Tofalo, nel video, toglie giacca e cravatta per indossare mimetica e anfibi. “Ho chiesto di poter indossare quello che i nostri militari portano addosso nei turni di servizio per acquisire maggiore consapevolezza e conoscenza”.