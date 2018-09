Case devastate, 384 morti e decine – forse centinaia – di dispersi. Tanti di loro erano a una festa sulla spiaggia nella città di Palu quando l’onda anomala li ha travolti. E da allora sono scomparsi. L’isola di Sulawesi, in Indonesia, è stata distrutta da un violento terremoto di magnitudo 7,5 seguito da un violento tsunami. Sutopo Purwo Nugroho, portavoce della Protezione civile, ha specificato che il numero delle vittime è relativo soltanto alla città di Palu, investita dall’onda di due-tre metri che ieri ha fatto seguito alle due diverse scosse di terremoto. All’alba di questa mattina i soccorritori si sono trovati davanti alla costa devastata dallo tsunami, con onde alte tre metri, provocato dal sisma che ha travolto due città e diverse strutture.

Centinaia i feriti ricoverati negli ospedali e molte persone mancano all’appello, riferisce ancora il portavoce dell’agenzia per i disastri. Distrutto il centro commerciale della città, mentre le comunicazioni sono difficili in quanto l’elettricità è stata tagliata ostacolando gli sforzi di ricerca e di salvataggio. Danni anche alla torre e alla pista dell’aeroporto di Palu dove comunque i voli sono garantiti da AirNav che supervisiona il traffico aereo. A Palu, in cui risiedono 350mila persone, il primario dell’ospedale Undata Komang Adi Sujendra ha lanciato un drammatico appello per assistenza. “Abbiamo bisogno di tutto l’aiuto possibile. Abbiamo bisogno di ospedali da campo, personale ospedaliero, medicine e coperte”, ha affermato. Gli edifici dell’ospedale sono rimasti danneggiati dal sisma.