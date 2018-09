Il deputato del Pd, Davide Faraone, nel corso del Question time in Senato, ha iniziato il suo intervento paragonando Luigi Di Maio a Cetto La Qualunque, il personaggio di Antonio Albanese. Il presidente di turno, Ignazio La Russa, lo ha ripreso: “Moderi il linguaggio, è un insulto”. Applausi dai banchi dei 5 stelle, mentre i deputati del Partito democratico, con Faraone in testa, hanno protestato vivacemente per il richiamo.