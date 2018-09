Calre (Council of European Regional Legislative Assemblies) ha celebrato mercoledì 26 settembre la giornata europea delle lingue. I presidenti delle 75 assemblee regionali rappresentate hanno registrato un messaggio a tema in una lingua straniera. Alessandro Fermi, presidente del consiglio regionale della Lombardia, ha scelto di comunicare il suo messaggio in inglese. L’esito? Giudicate voi.